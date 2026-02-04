Evacúan a Más de 40 Personas en Rosarito tras Incendio en Ducto de PEMEX; Esto se Sabe

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito informó que se activaron labores de apoyo derivadas de una presunta fuga en un ducto de PEMEX, localizada en la zona de Real de Rosarito. El hecho fue atendido en el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, lo que derivó en la movilización de personal especializado para evaluar el riesgo y aplicar medidas preventivas con el fin de proteger a la población que habita en el área cercana.

Como parte de estas acciones, las autoridades competentes procedieron al aseguramiento del perímetro donde se detectó la presunta fuga. De manera preventiva, se llevó a cabo el desalojo de las viviendas 1 km a la redonda priorizando la integridad física de las y los residentes, ante la posibilidad de que la situación representara un riesgo mayor para quienes permanecieran en sus domicilios.

Desalojaron a 50 personas en Rosarito tras un incendio en un ducto de PEMEX.

Hasta el momento se habían evacuado a 50 personas, esto se realizó como una medida de seguridad, mientras se desarrollaban las labores técnicas correspondientes en el punto señalado. Personal de Protección Civil y Bomberos permaneció en la zona para coordinar las acciones necesarias, mantener el resguardo del área y supervisar que el retiro de las personas se efectuara de forma ordenada y sin incidentes adicionales.

En el lugar también se encontró personal de Seguridad Física de PEMEX, quienes colaboraron en las labores relacionadas con el ducto y en la revisión de la aparente fuga. La coordinación entre las distintas instancias permitió establecer un control del área y mantener bajo vigilancia el punto donde se originó el reporte.

Autoridades de Tijuana enviaron personal de bomberos al área para apoyar en el incendio del ducto.

Al respecto, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, informó que ante la situación registrada en el municipio vecino de Playas de Rosarito, derivada del incendio en un ducto de PEMEX, elementos del cuerpo de Bomberos de Tijuana se sumaron de inmediato para apoyar en las labores de contención y atención de la emergencia, en coordinación con las autoridades locales.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer todos los detalles del incendio, como el total de las personas evacuadas y el alcance de daños derivados de las llamas en el ducto de PEMEX.

Informaron que la zona donde fue el incendio ya es segura para regresar.

Autoridades de Protección Civil informaron que, tras la fuga registrada en un ducto de PEMEX en la zona de Real de Rosarito, el área fue declarada segura luego de las revisiones correspondientes. Con base en esta evaluación, se determinó que ya no existe riesgo para la población que habita en las inmediaciones del punto donde se presentó el incidente.

Derivado de lo anterior, las personas que habían sido evacuadas de manera preventiva fueron autorizadas para regresar a sus hogares con normalidad. Las autoridades agradecieron la cooperación de la ciudadanía durante las acciones de seguridad y exhortaron a mantenerse atentas a cualquier información oficial que pudiera emitirse posteriormente.

