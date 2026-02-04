Controlan Incendio en Ducto de Pemex en Rosarito, Baja California

Este miércoles 4 de febrero se registró y controló un incendio derivado de una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la zona de Real de Rosarito, Baja California.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito confirmó que el área ya es segura tras las labores de control del fuego. Las personas que fueron evacuadas de manera preventiva pueden regresar a sus hogares con tranquilidad.

El incidente se registró en la entrada del fraccionamiento Vizcaíno, que conduce hacia Villas de Costa Rica. Personal del ayuntamiento de Playas de Rosarito confirmó que se trata de una explosión en infraestructura petrolera que generó una columna de humo negro visible desde diversos puntos de la localidad.

Respuesta de cuerpos de emergencia

Personal de Pemex cerró las válvulas del sistema afectado. Bomberos de Playas de Rosarito y Tijuana trabajaron en conjunto para contener las llamas en la zona de ductos.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito informó mediante comunicado que el área fue asegurada por las autoridades competentes. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de viviendas aledañas con el objetivo de salvaguardar la integridad de los residentes.

Elementos de Protección Civil y Bomberos permanecieron en el lugar, resguardando la zona y llevando a cabo los trabajos correspondientes. Seguridad Física de PEMEX también se encontró presente en el área del incidente.

El operativo incluyó varias unidades tanto del municipio de Playas de Rosarito como de Tijuana, que arribaron para coadyuvar con las labores de control del siniestro.

Evacuación preventiva y medidas de seguridad

Aunque el área donde se ubica el incidente está despoblada, la zona circundante de Villas de Costa Rica cuenta con viviendas habitadas que fueron desalojadas preventivamente.

La Policía Municipal de Playas de Rosarito mantuvo cerrado el acceso a la zona de Vizcaíno Residencial durante el operativo. Se solicitó a conductores que transitaban por el área tomar vías alternas para llegar a sus destinos.

Residentes esperaron en puntos cercanos al perímetro hasta que las condiciones permitieron su regreso.

Las autoridades señalaron que se trata de un área de ductos, por lo que se mantuvieron medidas de precaución durante las labores de control del fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradeció la cooperación de la ciudadanía y exhortó a mantenerse atentos sobre cualquier información oficial relacionada con el incidente.

