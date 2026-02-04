México Garantiza Certidumbre para Inversiones: Sheinbaum

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la Ciudad de México (CDMX).

Ante empresarios reunidos en el Museo de Antropología en la CDMX, la presidenta Sheinbaum destacó que el Gobierno de México garantiza certidumbre para la inversión privada.

En México tienen certidumbre, puedo asegurárselos que el Gobierno quiere que haya inversiones. Estamos buscando inversión privada nacional y extranjera y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025.

Aseguró que es muy optimista del 2026, y que el año pinta mejor que el anterior, gracias a la inversión pública y privada.

Soy muy optimista del 2026, primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo, trabajador, con valores, y eso nos da una fortaleza única. Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior.

Dijo que durante los próximos días de este mes (febrero) se anunciarán varios temas relacionados con la inversión pública y privada.

"Somos ya el principal socio de Estados Unidos": Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que el propósito de la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones es respetar, facilitar y acelerar la inversión privada.

El propósito principal de este evento, de esta reunión de trabajo, es informarle lo que hasta esta fecha las diferentes los diferentes comités en toda la República han ya identificado como principales proyectos de inversión en cada entidad federativa, con el propósito de que todo el Gobierno Federal de aquí presente, secretaria, secretarios, directores generales y el de la voz, respaldemos, facilitemos, aceleremos, cuidemos esas inversiones. Esa es la instrucción que tenemos de nuestra presencia. Y a partir de hoy así lo haremos.

El secretario Ebrard dijo que desde que se presentó el Plan México, el día 13 de enero de 2025, ha recibido respaldo de la inversión extranjera y de la inversión nacional.

De hace un año que nos reunimos a ahora, Plan México, que preparó nuestra presidenta antes de entrar al poder, al gobierno, al iniciar la administración. Nos ha permitido o ha recibido respaldo de la inversión extranjera y de la inversión nacional. Las cifras de la inversión extranjera nos dicen que tuvimos un récord en el 2025 importante respecto a años anteriores. Que fue muy bien, un buen resultado.

Destacó que el segundo gran reto desde hace un año en un "escenario tan complejo", es la relación con Estados Unidos, pero que gracias a la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la relación que ha construido con su homólogo estadounidense Donald Trump, México es hoy el principal exportador a Estados Unidos y el socio comercial que paga los aranceles más baratos.

Hoy México es el principal exportador de Estados Unidos y de los socios de Estados Unidos es el que tiene o está pagando los aranceles más bajos. Según los datos de los Estados Unidos y es un mérito de nuestra presidenta. Y al mismo tiempo siguen subiéndonos nuestras exportaciones, particularmente a los Estados Unidos…Somos ya el principal socio de los Estados Unidos.

Con información de N+

