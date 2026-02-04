Inicio Ciudad de México Detienen en CDMX al Padre de "El Tortas", Exlíder de la Anti Unión que Está Preso por Homicidio

Detienen en CDMX al Padre de "El Tortas", Exlíder de la Anti Unión que Está Preso por Homicidio

|

N+

-

La detención del papá de "El Tortas" fue al cumplimentarse una orden de cateo en un domicilio de la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc

Cae al Padre de "El Tortas", Exlíder de la Anti Unión y a Presunto Homicida en Cateos en CDMX

Detención de Jorge "N", padre de “El Tortas”, ex líder de la Anti Unión. Foto: SSC-CDMX

COMPARTE:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Jorge “N”, padre del exlíder de la Anti Unión Tepito, Jorge Flores Concha “El Tortas”. El arresto fue durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Video relacionado: Detienen a Dos Presuntos Líderes del Grupo Anti-Unión Tepito en CDMX

  • La detención se realizó al cumplimentarse una orden de cateo en un domicilio de la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo fue detenido el papá de “El Tortas”?

Las autoridades policiacas de la CDMX consiguieron la detención del papá de “El Tortas”, ex líder de la Anti Unión que está preso en un centro penitenciario por delitos de narcomenudeo, homicidio, robo y de extorsión.

¿Cuántas personas participaron en la detención de el papá de “El Tortas”?

Mediante trabajos de investigación e inteligencia realizadas por personal de la SSC y de la FGJ, se obtuvieron datos de prueba que fueron entregados ante el agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de cateo.

El primer cateo se realizó en la calle Lago Cupatitzio, colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad y aseguraron lo siguiente: 

  • 100 dosis de cocaína
  • 100 bolsitas de plástico que contenían metanfetamina
  • Un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

Cateo en calle Moctezuma de la colonia Guerrero

El otro cateo se realizó en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, y ahí se confiscaron: 

  • 100 dosis de cocaína
  • 50 bolsas de plástico que contenían mariguana
  • 100 bolsitas de plástico de color amarillo con metanfetamina, 
  • Detención de Jorge “N”, de 71 años.

¿Quiénes son los detenidos?

  • El otro hombre detenido tiene 27 años y ya tiene una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en 2019. 
  • El papá de “El Toras”, de 71 años, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio en 1994. También ha sido integrante de La Anti Unión.

¿Quién Es la Anti Unión y su origen?

  • El origen de la Anti Unión surge de la Unión Tepito quien pasó de realizar secuestros y cobrar extorsiones a comercios a la venta de drogas.
  • Surgió una disputa por el poder entre el líder fundador de la Unión Tepito "Pancho Cayagua" y uno de sus líderes, Roberto Moyado "El Betito".
  • La ruptura de las dos facciones ocurrió cuando el fundador del grupo "Pancho Cayagua" fue asesinado.
  • La toma de poder de 'El Betito' causó molestia y desacuerdo de líderes de la Unión Tepito y eso motivó a la formación de un grupo denominado la Anti Unión Tepito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

NarcotráficoInseguridad en CDMX

Últimas Noticias

Padres de familia y autoridades de Paraíso, Tabasco, tuvieron una reunión para enfrentar la contingencia por la emisión de contaminantes de la refinería Dos Bocas; exigieron la reubicación 
N+

Padres de Familia Exigen Reubicar Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas ante Emisión de Contaminantes

FOTO | Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos
N+

Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos

Trump ordena a agentes federales ponerse a disposición para colaborar en la localización de la madre de la presentadora. Savannah Guthrie difundió un mensaje pidiendo una prueba de vida
N+

Savannah Guthrie Pide una Prueba de Vida a los Posibles Secuestradores de su Madre

FOTO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia
N+

VIDEO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia

FOTO: Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Casa en la Venustiano Carranza, CDMX
N+ FORO

¿Qué Pasó Hoy en la Venustiano Carranza? Encuentran a Hombre Muerto y Bomberos Rescatan Cuerpo

FOTO | Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX
N+ FORO

Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución la Calle Carmona y Valle de la CDMX
N+ FORO

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución y Múltiples Disparos en Calles de CDMX

Las + Leídas

1
Hoy cae pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 cómo saber si ya cayó apoyo en buscador de estatus
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Hoy Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus y si Ya Cayó Apoyo

Si buscas las fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026, acá te decimos cómo checar cuándo te depositan en el buscador de estatus

2.
Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica
Desaparecidos en México

Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

3.
Desde el 30 de enero se desconoce su paradero.
Desaparecidos en México

Buscan a Noé Pérez Rojas y Alejandra Rojas Báez Tras Desaparecer en Tlalnepantla

4.
Checa Cuándo Sale el Calendario de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Febrero 2026
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Febrero 2026?

5.
Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex

Metrópoli

foto: Lluvia en CDMX
N+ FORO

Lluvia Hoy en CDMX: Así se Ven las Calles en Distintas Zonas de la Capital

FOTO | Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX
N+ FORO

Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX

FOTO: Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX
N+ FORO

Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

"Me Dio Cinchos para Amarrar a Mi Mamá": Víctima de Asalto en la GAM Narra Momento

FOTO: Reportan fuerte choque en Av. Río de la Piedad
N+ FORO

Choque en Av. Río de la Piedad; Conductor Iba en Sentido Contrario y Alcoholizado

FOTO: Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX
N+ FORO

Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

Avanzan Peregrinos de Chalma a la Basílica de Guadalupe

Top 5: Videos + Vistos

1
Video Snapshot

Asesinan a Tres Jóvenes Hoy en Nicolás Romero, Edomex; Esto Pasó

Jóvenes disfrutaban de sus alimentos al interior de una cocina económica en la Nicolas Romero en Edomex. Testigos mencionaron que los responsables llegaron en motocicletas y dispararon directamente a las víctimas.

2.
FOTO: Video Muestra Asalto En Tlajomulco: Don José Enfrenta A Delincuentes Y Muere en Jalisco
Inseguridad en México

“¡Rateros!”, Gritó Don José a Delincuentes durante Huida; Regresaron y lo Asesinaron

3.
FOTO | Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex

4.
Video Snapshot
Última Hora

Atacan a Balazos a Alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, en la Autopista Amozoc–Perote

5.
Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX
Incendios

Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX

Espectáculos

foto: Misa en Honor a Pedro Torres
N+ FORO

Pedro Torres es Despedido por Comunidad Artística con Misa Especial: "Honramos su Memoria"

FOTO: Banda MS
N+ FORO

¿Banda MS Colaborará con Luis Miguel? Esto Dijeron los Vocalistas

FOTO: Señora Presidenta Teatro
N+ FORO

Regresa ‘La Señora Presidenta’ de la Mano de Arath de la Torre, ¿Dónde y Cuándo se Presentan?

Video Snapshot
N+

¿Bad Bunny Regresó con su ex Gabriela Berlingeri? Esto Se Sabe de Presunto Compromiso

Video Snapshot
N+

Carlos Rivera Confirma Colaboración con Alejandro Fernández: ¿Cuándo se Estrena "Sin Despedida"?

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026
N+ FORO

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026

Video Snapshot
N+

Kim Kardashian Pasea con Lewis Hamilton: Así Fue su Lujoso Fin de Semana

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Ciudad de México Cae al padre de el tortas exlider de la anti union y a presunto homicida en cateos en cdmx