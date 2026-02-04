Detienen en CDMX al Padre de "El Tortas", Exlíder de la Anti Unión que Está Preso por Homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Jorge “N”, padre del exlíder de la Anti Unión Tepito, Jorge Flores Concha “El Tortas”. El arresto fue durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Video relacionado: Detienen a Dos Presuntos Líderes del Grupo Anti-Unión Tepito en CDMX

La detención se realizó al cumplimentarse una orden de cateo en un domicilio de la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo fue detenido el papá de “El Tortas”?

Las autoridades policiacas de la CDMX consiguieron la detención del papá de “El Tortas”, ex líder de la Anti Unión que está preso en un centro penitenciario por delitos de narcomenudeo, homicidio, robo y de extorsión.

¿Cuántas personas participaron en la detención de el papá de “El Tortas”?

Mediante trabajos de investigación e inteligencia realizadas por personal de la SSC y de la FGJ, se obtuvieron datos de prueba que fueron entregados ante el agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de cateo.

El primer cateo se realizó en la calle Lago Cupatitzio, colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad y aseguraron lo siguiente:

100 dosis de cocaína

100 bolsitas de plástico que contenían metanfetamina

Un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

Cateo en calle Moctezuma de la colonia Guerrero

El otro cateo se realizó en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, y ahí se confiscaron:

100 dosis de cocaína

50 bolsas de plástico que contenían mariguana

100 bolsitas de plástico de color amarillo con metanfetamina,

Detención de Jorge “N”, de 71 años.

¿Quiénes son los detenidos?

El otro hombre detenido tiene 27 años y ya tiene una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de homicidio doloso con arma de fuego en 2019.

El papá de “El Toras”, de 71 años, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de homicidio en 1994. También ha sido integrante de La Anti Unión.

¿Quién Es la Anti Unión y su origen?

El origen de la Anti Unión surge de la Unión Tepito quien pasó de realizar secuestros y cobrar extorsiones a comercios a la venta de drogas.

quien pasó de realizar secuestros y cobrar extorsiones a comercios a la venta de drogas. Surgió una disputa por el poder entre el líder fundador de la Unión Tepito "Pancho Cayagua" y uno de sus líderes, Roberto Moyado "El Betito" .

y uno de sus líderes, . La ruptura de las dos facciones ocurrió cuando el fundador del grupo "Pancho Cayagua" fue asesinado .

. La toma de poder de 'El Betito' causó molestia y desacuerdo de líderes de la Unión Tepito y eso motivó a la formación de un grupo denominado la Anti Unión Tepito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI