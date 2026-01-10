Procesan a 2 Integrantes de La Anti-Unión por Atacar a Balazos a Familia en Venustiano Carranza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Ian “N”, alias El Didier, y Oliver “N”, alias El Yulay, presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como La Anti-Unión, por su probable participación en el homicidio de un hombre y la tentativa de homicidio de una mujer.

De acuerdo con los hechos, la noche del 29 de diciembre de 2025, cuando un hombre que circulaba en un vehículo por calles de la alcaldía Venustiano Carranza, acompañado de su hijo y su pareja, fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Matan a padre de familia

Los agresores realizaron disparos de arma de fuego contra la unidad, lo que provocó la muerte del conductor y lesiones a la mujer. Tras el ataque, el vehículo se impactó contra dos automóviles estacionados. El menor que los acompañaba resultó ileso y se encuentra fuera de peligro.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presenció la agresión y, con apoyo del C2 Norte, activó un cerco virtual que permitió iniciar una persecución. La acción concluyó con la detención de los probables responsables en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado del trabajo de inteligencia, las autoridades identificaron a los detenidos como presuntos integrantes de La Anti-Unión.

El pasado 6 de enero, un juez los vinculó a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva. Ambos permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante los dos meses fijados para el cierre de la investigación complementaria.

