Se Intoxican 12 Personas en Secundaria 38 de Mexicali por Químico

La mañana de este miércoles 4 de febrero se registró un incidente por intoxicación en la Escuela Secundaria número 38, ubicada en la zona de Río Mocorito y Francisco Javier Mina, en Mexicali, luego de que estudiantes y personal percibieran un fuerte olor al interior de un aula.

El reporte fue realizado a petición del personal docente, tras detectarse un aroma irritante que provocaba picazón en la garganta y obligó a los presentes a salir del salón como medida preventiva, sin que en un inicio se tuviera claridad sobre el origen del olor.

De acuerdo con la información disponible, el olor no fue identificado como gas ni como alguna sustancia específica en un primer momento, lo que generó la activación de los protocolos de emergencia. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio, arribando al plantel elementos de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil para evaluar las condiciones del lugar y atender a las personas que presentaban síntomas de intoxicación.

10 alumnos resultaron afectados por el olor del químico en la secundaria 38.

Como resultado del incidente, un total de 10 estudiantes de entre 11 y 14 años de edad, así como dos adultos, resultaron afectados. Todos ellos fueron trasladados a la Clínica Internacional para su valoración médica, donde se reportaron estables y fuera de peligro. Hasta el momento, no se ha confirmado que alguno de los pacientes haya requerido hospitalización, aunque se mantuvieron bajo observación médica como parte del protocolo.

Durante las labores de atención, Bomberos solicitaron el apoyo de unidades adicionales y de personal especializado, mientras que un coordinador de socorros se hizo cargo de la supervisión del operativo. Las autoridades mantuvieron el área bajo resguardo mientras se realizaban las revisiones necesarias para descartar un riesgo mayor dentro de las instalaciones educativas.

Fue después de las primeras evaluaciones cuando se determinó que el incidente no se trató de una fuga de gas, como inicialmente se temía. Las autoridades informaron que el origen del olor estuvo relacionado con el uso previo de un químico de uso cotidiano, el cual, al encontrarse en un espacio cerrado, generó una concentración suficiente para provocar molestias físicas entre los ocupantes del aula.

Protección Civil confirmó que, tras la revisión correspondiente, no existe un riesgo actual en la zona ni dentro del plantel educativo. Sin embargo, se indicó que las investigaciones continúan con el fin de precisar las condiciones en las que se utilizó el producto y evitar que se repitan situaciones similares en otros espacios escolares.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP