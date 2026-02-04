Detienen a Hombre por Presunta Privación de la Libertad de Mujer en Mexicali

Un hombre fue detenido por la Policía Municipal de Mexicali por su presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad, tras un reporte de emergencia recibido en la colonia Hidalgo. El caso se originó luego de una llamada de auxilio que alertó sobre una mujer que se encontraba retenida en contra de su voluntad dentro de un domicilio ubicado sobre la avenida 56, lo que motivó una movilización inmediata de las autoridades municipales.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue recibido a las 02:53 horas. En la comunicación se indicó que una mujer estaba siendo privada de la libertad al interior de una vivienda, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al sitio para verificar la situación y atender el llamado de auxilio.

La hermana de la víctima reportó la presunta privación de la libertad.

La llamada al número de emergencias fue realizada por una mujer de 36 años, quien manifestó que su hermana, de 33 años de edad, se había comunicado con ella mediante una videollamada para pedir ayuda. En esa comunicación, la víctima le indicó que se encontraba retenida en el domicilio junto con un hombre que presuntamente la mantenía bajo amenaza, situación que fue considerada de riesgo inminente.

La reportante explicó a las autoridades que durante la videollamada observó que el presunto agresor empuñaba un arma prohibida, lo que incrementó la preocupación por la integridad física de su familiar. Con estos datos, los agentes acudieron al domicilio señalado para intervenir y corroborar los hechos descritos en el reporte inicial.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron directamente con la mujer señalada como víctima, quien confirmó que se encontraba retenida en contra de su voluntad. La afectada explicó lo ocurrido y señaló de manera directa al hombre que presuntamente la mantenía privada de la libertad dentro del inmueble, proporcionando así elementos para la intervención inmediata.

Con base en el señalamiento directo y la información recabada en el sitio, los agentes procedieron a la detención del presunto responsable. El individuo fue identificado como Francisco Javier “N”, de 38 años de edad, quien fue asegurado sin que se reportaran incidentes adicionales durante el arresto realizado por los elementos municipales.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a la comandancia central de la Policía Municipal de Mexicali, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones y se determine su situación legal.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP