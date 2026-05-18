Inicio Tijuana Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa

Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa

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Se presentan intermitencias y falta de agua en más de 50 colonias de Tijuana debido a una fuga ya atendida: Consulta la lista completa de colonias

Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa

Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa | Foto: N+

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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre intermitencias y falta de agua el día en varias colonias del municipio derivado de una fuga que ya fue atendida. 

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Lista de colonias con afectaciones

A continuación se presenta el listado con las colonias que presentan afectaciones:

  • 20 de Noviembre
  • Agua Caliente
  • Alcalá
  • Alfonso Cotona del Rosal
  • Alicia Carrillo
  • América
  • Anáhuac
  • Angeles
  • Angélica
  • Angélica Parcela 213
  • AviacióN
  • Calette
  • Camichin
  • Castillo
  • Cataviña
  • Centro
  • Centro Este
  • Ceceña
  • Chapultepec Doctores
  • Contreras
  • Cubillas
  • Cubillas Sur
  • Dávila
  • Gavilondo
  • Madero Sur
  • Marrón
  • Montebello
  • Moreno
  • Neidthard
  • Olivos
  • Pedregal
  • Quinta Alta
  • Rancho el Grande
  • Real del Monte
  • Revolución
  • Reynoso
  • Rincón Colonial
  • Río Tijuana Zona Poniente
  • Sandoval
  • Santa Anita
  • Santa Cecilia
  • Santa Cruz
  • Santa Rosa La Mesa
  • Santos
  • Sonoita
  • Sonora
  • Volcanes
  • Zona Norte
  • Zona Urbano Río Tijuana

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

La dependencia informó que el personal operativo se encuentra trabajando para recuperar los niveles y estabilizar el servicio en el transcurso del la tarde de este lunes.

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