Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa
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Se presentan intermitencias y falta de agua en más de 50 colonias de Tijuana debido a una fuga ya atendida: Consulta la lista completa de colonias
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La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre intermitencias y falta de agua el día en varias colonias del municipio derivado de una fuga que ya fue atendida.
Nota relacionada: Suspenderán Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias
Lista de colonias con afectaciones
A continuación se presenta el listado con las colonias que presentan afectaciones:
- 20 de Noviembre
- Agua Caliente
- Alcalá
- Alfonso Cotona del Rosal
- Alicia Carrillo
- América
- Anáhuac
- Angeles
- Angélica
- Angélica Parcela 213
- AviacióN
- Calette
- Camichin
- Castillo
- Cataviña
- Centro
- Centro Este
- Ceceña
- Chapultepec Doctores
- Contreras
- Cubillas
- Cubillas Sur
- Dávila
- Gavilondo
- Madero Sur
- Marrón
- Montebello
- Moreno
- Neidthard
- Olivos
- Pedregal
- Quinta Alta
- Rancho el Grande
- Real del Monte
- Revolución
- Reynoso
- Rincón Colonial
- Río Tijuana Zona Poniente
- Sandoval
- Santa Anita
- Santa Cecilia
- Santa Cruz
- Santa Rosa La Mesa
- Santos
- Sonoita
- Sonora
- Volcanes
- Zona Norte
- Zona Urbano Río Tijuana
¿Cuándo se restablecerá el servicio?
La dependencia informó que el personal operativo se encuentra trabajando para recuperar los niveles y estabilizar el servicio en el transcurso del la tarde de este lunes.
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APG