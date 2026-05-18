Reportan Intermitencia y Falta de Agua en Más de 50 Colonias de Tijuana: Lista Completa

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre intermitencias y falta de agua el día en varias colonias del municipio derivado de una fuga que ya fue atendida.

Nota relacionada: Suspenderán Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias

Lista de colonias con afectaciones

A continuación se presenta el listado con las colonias que presentan afectaciones:

20 de Noviembre

Agua Caliente

Alcalá

Alfonso Cotona del Rosal

Alicia Carrillo

América

Anáhuac

Angeles

Angélica

Angélica Parcela 213

AviacióN

Calette

Camichin

Castillo

Cataviña

Centro

Centro Este

Ceceña

Chapultepec Doctores

Contreras

Cubillas

Cubillas Sur

Dávila

Gavilondo

Madero Sur

Marrón

Montebello

Moreno

Neidthard

Olivos

Pedregal

Quinta Alta

Rancho el Grande

Real del Monte

Revolución

Reynoso

Rincón Colonial

Río Tijuana Zona Poniente

Sandoval

Santa Anita

Santa Cecilia

Santa Cruz

Santa Rosa La Mesa

Santos

Sonoita

Sonora

Volcanes

Zona Norte

Zona Urbano Río Tijuana

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

La dependencia informó que el personal operativo se encuentra trabajando para recuperar los niveles y estabilizar el servicio en el transcurso del la tarde de este lunes.

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