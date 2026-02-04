Inicio Tijuana ¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego? | Foto: N+

COMPARTE:

Este miércoles 4 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  45 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  45 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos  | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 15 minutos  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 15 minutos| 3 líneas abierta
Sociedad
Cargando...
Inicio Tijuana Reporte de garitas de mexicali en vivo hoy 4 de febrero de 2026 tiempos de espera