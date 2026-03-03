Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 3 de Marzo: Tiempos de Espera

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 3 de marzo

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este martes 3 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 15 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

