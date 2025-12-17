Este 17 de diciembre se registran tiempos de espera variables en las garitas de Mexicali para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, tanto por el cruce Nuevo Mexicali – Calexico East, como por Mexicali Centro – Calexico West, de acuerdo con el más reciente reporte de tránsito fronterizo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

En la garita Nuevo Mexicali – Calexico East, los tiempos más prolongados se presentan en los carriles normales y Ready Lane, donde los automovilistas enfrentan esperas de hasta una hora con 45 minutos, con una sola línea habilitada en ambos casos. En contraste, el cruce por SENTRI mantiene un flujo más ágil, con un tiempo estimado de 15 minutos y tres líneas abiertas. Asimismo, uno de los carriles normales registra un tiempo reducido de 5 minutos, con tres líneas disponibles.

Línea normal (autos): 1 horas 45 minutos | 1 líneas abiertas

Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 11 horas 45 minutos | 1 líneas

Peatonal normal: 5 minutos | 3 líneas

garita Mexicali Centro – Calexico West

Por su parte, en la garita Mexicali Centro – Calexico West, el cruce presenta tiempos más estables. Los carriles normal y Ready Lane reportan esperas aproximadas de una hora, con entre una y tres líneas abiertas, mientras que el carril SENTRI registra un tiempo estimado de 20 minutos, con cuatro líneas habilitadas.

Normal (autos) 1:00 Hora | 1 Línea

Sentri (autos) 20 Minutos | 4 Líneas

Ready Lane (autos) 1:00 Hora | 1 Línea

Peatonal Normal 1:00 Hora | 3 Líneas

Peatonal Ready Lane 1:00 Hora | 3 Líneas

Autoridades recomiendan a los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI o Ready Lane en caso de contar con el permiso correspondiente, así como mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones en los tiempos de espera.

