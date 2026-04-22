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¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 22 de Abril 2026 para Cruzar a San Diego?

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 22 de abril

¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 22 de Abril 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 22 de Abril 2026 para Cruzar a San Diego? | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 22 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal: 40 minutos | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 45 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane: 10 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  15 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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