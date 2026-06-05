Dos Sujetos Mataron a una Persona e Intentaron Calcinar su Cuerpo en Tlaxcala

Daniel "N" y Noé "N" fueron sentenciados a 15 años de prisión por homicidio cometido en San Hipólito Chimalpa, comunidad de la capital tlaxcalteca.

Sentenciados Daniel N Noé N Homicidio Cuerpo Calcinado San Hipólito Chimalpa TlaxcalaFoto: Archivo N+

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Dos hombres condenados a 15 años por un brutal homicidio en Tlaxcala. Intentaron ocultar el crimen calcinando el cuerpo. Conoce cómo se resolvió el caso.

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