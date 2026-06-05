Dos Sujetos Mataron a una Persona e Intentaron Calcinar su Cuerpo en Tlaxcala
Daniel "N" y Noé "N" fueron sentenciados a 15 años de prisión por homicidio cometido en San Hipólito Chimalpa, comunidad de la capital tlaxcalteca.
Foto: Archivo N+
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Dos hombres condenados a 15 años por un brutal homicidio en Tlaxcala. Intentaron ocultar el crimen calcinando el cuerpo. Conoce cómo se resolvió el caso.
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PorRedacción N+
En San Hipólito Chimalpa, comunidad de la ciudad de Tlaxcala, dos sujetos fueron detenidos por el delito de homicidio calificado, en contra de una persona a la que trataron de calcinar para ocultar sus restos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado Tlaxcala (FGJE) informó que obtuvo una sentencia de 15 años de prisión contra Daniel "N" y Noé "N" por el delito de homicidio calificado.
Sentencian a dos sujetos por homicidio en San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala
De acuerdo con la investigación, en julio de 2023 en San Hipólito Chimalpa, ambos sujetos agredieron a la víctima hasta causarle la muerte y posteriormente intentaron ocultar el crimen calcinando el cuerpo.
Derivado de las investigaciones del Ministerio Público, la Policía de Investigación y peritos forenses, un juez determinó su responsabilidad y les impuso la pena de 15 años de prisión, además del pago de una multa.
Localizan a mujer sin vida en San Pablo del Monte, Tlaxcala
El pasado 1 de junio fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida sobre la Vía Corta a Santa Ana y calle 3 de Mayo en el municipio de San Pablo del Monte en Tlaxcala.
Automovilistas reportaron el hallazgo de una persona tendida en el pavimento en límites de Puebla y Tlaxcala, por lo que de inmediato el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona.
Al lugar arribó la Policía Municipal de San Pablo del Monte, Policía Estatal de Tlaxcala, el Ejército Mexicano y una ambulancia, sin embargo, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.