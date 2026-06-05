Dos Sujetos Mataron a una Persona e Intentaron Calcinar su Cuerpo en Tlaxcala

En San Hipólito Chimalpa, comunidad de la ciudad de Tlaxcala, dos sujetos fueron detenidos por el delito de homicidio calificado, en contra de una persona a la que trataron de calcinar para ocultar sus restos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado Tlaxcala (FGJE) informó que obtuvo una sentencia de 15 años de prisión contra Daniel "N" y Noé "N" por el delito de homicidio calificado.

Sentencian a dos sujetos por homicidio en San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala

De acuerdo con la investigación, en julio de 2023 en San Hipólito Chimalpa, ambos sujetos agredieron a la víctima hasta causarle la muerte y posteriormente intentaron ocultar el crimen calcinando el cuerpo.

Derivado de las investigaciones del Ministerio Público, la Policía de Investigación y peritos forenses, un juez determinó su responsabilidad y les impuso la pena de 15 años de prisión, además del pago de una multa.

Localizan a mujer sin vida en San Pablo del Monte, Tlaxcala

El pasado 1 de junio fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida sobre la Vía Corta a Santa Ana y calle 3 de Mayo en el municipio de San Pablo del Monte en Tlaxcala.

Automovilistas reportaron el hallazgo de una persona tendida en el pavimento en límites de Puebla y Tlaxcala, por lo que de inmediato el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona.

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Al lugar arribó la Policía Municipal de San Pablo del Monte, Policía Estatal de Tlaxcala, el Ejército Mexicano y una ambulancia, sin embargo, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Con información de N+

GMAZ JAPR