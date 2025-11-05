Abren Accesos Gratis a Playas de Tulum: Lista de Lugares que No Cobran para Llegar al Mar

¿Estás planeando un viaje a la costa en tus próximas vacaciones? ¡Toma nota! La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció nuevos accesos públicos y completamente gratis a las playas de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Aquí en N+ te contamos cuáles son los nuevos puntos de libre acceso, así como otras acciones que realizará la dependencia federal en materia de turismo en la región.

¿Sabías qué?

Tulum significa “muralla” en maya, pero en sus orígenes recibió el nombre de Zamá, que significa “amanecer”.

significa “muralla” en maya, pero en sus orígenes recibió el nombre de Zamá, que significa “amanecer”. Tiene ruinas situadas al borde del Mar Caribe.

Es la única zona arqueológica que se asienta a la orilla de un acantilado , bajo el cual se encuentra la playa del Paraíso , una de las más hermosas de la Riviera Maya.

, bajo el cual se encuentra la , una de las más hermosas de la Riviera Maya. Es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an , que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. A su alrededor existen diversos manglares y ciénegas. La zona es abundante en árboles de maderas finas, como caoba, cedro y chicle.

Noticia relacionada: La Magia de la Bioluminiscencia: 3 Playas de México que Parecen Fuera de Este Mundo.

Nuevos accesos gratis a playas de Tulum

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum en las instalaciones del Parque del Jaguar, así como la implementación de otras vías de ingreso dentro del Área Natural Protegida (ANP).

En un comunicado, la Sectur recordó que actualmente ya está operando el acceso sur para visitar las playas, mientras que el “tradicional” estará listo en los próximos días.

Pero además, dio a conocer que ya están disponibles otros dos nuevos accesos públicos a las playas de Tulum, que están ubicados en la zona hotelera, en las playas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”, en los kilómetros 4.5 y 5.5, respectivamente.

“El objetivo es garantizar que el acceso a las playas sea libre y gratuito, tanto para nacionales como para extranjeros, todos los días del año; además, asegurar que el desarrollo del destino se dé de manera sostenible, en beneficio de la comunidad y de quienes visitan esta ANP”, señaló la titular de Sectur.

Noticia relacionada: México Deslumbrante: Playa Madagascar, la Joya de Arena Naranja que Debes Descubrir.

Tarifas unificadas en Parque del Jaguar y Zona Arqueológica

Por otra parte, se informó que también se estableció un esquema de tarifas unificadas para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum.

Las tarifas estarán vigentes desde mediados de noviembre y hasta finales de diciembre, de lunes a sábado, con una cuota unificada para visitantes nacionales y otra para extranjeros. Se determinó que para 2026 se aplicará una medida similar.

Los domingos, el acceso se mantiene con cuota de 60 pesos para visitantes nacionales y 220 pesos para extranjeros que deseen ingresar a la Zona Arqueológica.

Quienes sólo deseen disfrutar de las experiencias del Parque del Jaguar podrán hacerlo sin costo alguno ese día.

Dichas opciones estarán disponibles en cualquiera de los tres accesos del Parque del Jaguar:

El Norte, donde se ubica el CATVI El Centro o Tradicional El Sur

Entre esos dos últimos puntos de acceso, se habilitará un corredor para actividades deportivas y recreativas que será público y gratuito para nacionales y extranjeros.

Acceso al Área Natural Protegida

Finalmente, se refrendó que los residentes de Tulum continuarán contando con acceso libre y gratuito al Área Natural Protegida durante todo el año, con la posibilidad de disfrutar de las experiencias y servicios que ofrece el Parque del Jaguar.

También se reiteró que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb