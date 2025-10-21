Mujer de la Tercera Edad Vuelca en su Camioneta y Daña Tienda tras Choque en Veracruz

Durante la mañana de este martes 21 de octubre, una camioneta terminó volcada sobre la banqueta, en la colonia Ricardo Flores Magón, justo afuera de una tienda de autoservicio la cual resultó con afectaciones, en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los relatos, una mujer de la tercera edad iba conduciendo su camioneta, transitando por la calle Juan Enríquez y al llegar a la avenida Primero de Mayo, presuntamente no hizo alto total, impactándose con otra camioneta, la cual, también chocó con un taxi que estaba estacionado.

Al colisionar, la unidad volcó hasta quedar en la banqueta dañando de paso los cristales de una tienda de conveniencia. Ambas conductoras resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidas por personal de emergencias. Al lugar, también arribó policía municipal.

También esta mañana de martes, se registró otro aparatoso accidente, pero en la carretera federal Xalapa- Veracruz, en donde un auto de color blanco terminó destrozado y con las partes regadas en la carpeta asfáltica.

Este accidente ocurrió justo a unos metros del palacio municipal de Emiliano Zapata, con dirección a la ciudad de Xalapa. Es de mencionar que el impacto fue tan fuerte, que durante la maniobra el motor salió volando varios metros. La persona que iba conduciendo el auto, resultó con lesiones leves, por lo que llegó una ambulancia de Emiliano Zapata para atenderlo.

El hecho dejó afectaciones a la circulación vehicular, con solo un carril para transitar con destino a la ciudad de Xalapa, Veracruz. Elementos de la Guardia Nacional arribó a la la zona de la carretera del accidente, para acordonar la zona y apoyar con las diligencias.

