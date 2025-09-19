Pemex Confirma 5 Heridos por Fluido Caliente en Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz

Una presunta fuga de vapor en el interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque durante este viernes 19 de septiembre 2025, provocó que 5 trabajadores resultaran heridos.

Esta noche, Pemex informó que el incidente se reportó a las 10:45 horas de hoy, en la Planta de Amoniaco VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. En un comunciado indicó que cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato durante el mantenimiento de una válvula automática.

El estado de salud de los trabajadores es estable, ya que se les brincó atención inmediata: Fueron trasladados a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo local en donde se les descontaminó y dieron tratamiento inicial.

Una vez estabilizados, se trasladaron al hospital regional de Minatitlán, Veracruz, para continuar con tratamiento y recuperación.

Pemex aseguró que mantiene seguimiento del estado de salud de los trabajadores y brinda apoyo a sus familias.

De acuerdo con reportes, uno de ellos presenta quemaduras de gravedad. A pesar de esta emergencia, la planta entró en operación, por lo que la producción no tuvo afectaciones.

Explosión por acumulación de gas en vivienda de Coatzacoalcos causa lesiones a mujer de la tercera edad

Personal de Bomberos de Coatzacoalcos, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de paramédicos, se trasladaron la mañana del pasado martes 9 de septiembre hasta una vivienda en el municipio de Coatzacoalcos luego de ser informados acerca de un incidente relacionado con acumulación de gas.

Se dio a conocer que una mujer de la tercera edad terminó con lesiones, esto tras registrarse la acumulación de gas en un tanque estacionario de su vivienda ubicada en Coatzacoalcos. Por tal motivo fue que personal de Bomberos de Coatzacoalcos se movilizaron la mañana de este martes a la calle Palma de Mallorca, localizada en el fraccionamiento Paseo de las Palmas, al poniente de la ciudad.

Las autoridades informaron que la detonación dentro de este inmueble se originó por la acumulación de gas en una estufa recién conectada. La propietaria del domicilio, quien realizaba una revisión en las hornillas al momento del incidente, resultó con lesiones leves y fue atendida en el lugar por paramédicos.

