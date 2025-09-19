Giovani Martínez, Alumno del IPN y Víctima de Explosión de la Pipa en CDMX, Era de Veracruz

La madrugada de este viernes 19 de septiembre, se reportó el fallecimiento de Giovani Martínez Llanos de 16 años. El jóven era originario del municipio de Alpatláhuac, Veracruz y se reportó que fue una de las 25 víctimas de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa en parte oriente de la

Ciudad de México.

De acuerdo a la información obtenida, Giovani Martínez permanecía hospitalizado en la ciudad de México luego de sufrir graves quemaduras derivadas de la explosion de una pipa ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre. Giovani era estudiante de la especialidad Ingeniería Automotriz en el CECYT 7 "Cuauhtémoc" del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por medio de sus cuentas oficiales, el IPN emitió sus condolencias a familiares y amigos de Giovani.

El estudiantes ingresó en estado crítico al Hospital Magdalena de las Salinas, donde permaneció más de una semana en terapia intensiva ya que presentaba quemaduras en el 99% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo total de su familia, Giovanni no logró sobrevivir a las severas lesiones generadas por la explosión ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre en el puente de La Concordia localizado en la alcaldía Iztapalapa, en parte oriente de la ciudad de México.

¿Cómo ocurrió la explosión de una pipa en la ciudad de México?

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, una pipa que circulaba sobre la zona del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, presuntamente habría volcado, lo que terminó en una gran explosión. Una cámara del C5 logró captar el momento exacto del incidente ocurrido a las 14:20:03 de la tarde. En la imagen se nota cómo debajo del Puente de la Concordia se expandió rápidamente la humareda blanca.

Primera imagen del lamentable evento ocurrido en Puente de la Concordia, registrado entre las 14:20:03 y las 14:20:34.

El hecho fue atendido de inmediato por @GobCDMX, encabezado por @ClaraBrugadaM, en coordinación con @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @SeGobCDMX y @Bomberos_CDMX.



Desde… pic.twitter.com/CJYokqDSdg — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 10, 2025

Debido a este incidente, conductores que circulaban sobre esta arteria vehicular detuvieron su marcha para intentar ponerse a salvo, sin embargo, segundos después de que se el gas comenzaba a salir de la pipa, se registró la explosión, alcanzando a dañar un perímetro importante en el que otros vehículos, conductores y personas que se encontraban cerca del lugar terminaron con quemaduras.

Autoridades y cuerpos de emergencia arribaron hasta el lugar de los hechos luego de recibir el reporte, cuerpos de bomberos comenzaron con las labores correspondientes y fueron ayudados por vecinos y automovilistas que se percataron de lo sucedido en la zona. Con cubetas llenas de agua y algunos otros arena apoyaron a los cuerpos de emergencia para sofocar las llamas que rápidamente dejaron vehículos calcinados, incluso, los ciudadanos socorrieron a las víctimas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

