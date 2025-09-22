Volcadura en Autopista 150D Córdoba-Veracruz Deja Tres Personas Lesionadas

Al menos tres personas lesionadas y un bloqueo parcial a la circulación, fue el resultado de una aparatosa volcadura registrada la mañana de este lunes 22 de septiembre, sobre autopista 150D Córdoba - Veracruz.

Una camioneta tipo pick up color gris, era conducida por Santiago Fidel, quien perdió el control cuando se dirigía con dirección al Puerto de Veracruz, a la altura de Rancho Trejo-Cuitláhuac, en el kilómetro 4.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, auxiliaron a los lesionados, los cuales fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Córdoba, Veracruz, para su atención médica. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de la unidad a un corralón.

Muere motociclista durante accidente en colonia de Veracruz

La mañana de este lunes, se registró un trágico accidente sobre la calle Tuero Molina entre Díaz Mirón y La Fragua de la colonia Centro en Veracruz, donde un motociclista murió al involucrarse en un accidente con un camión de transporte urbano de la ruta Mixtequilla.

Al instante el motociclista presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, en minutos murió al no soportar los golpes. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos, pero sólo confirmaron que ya no tenía signos vitales, por lo que elementos policiacos acordonaron la zona a la espera de periciales.

Más tarde, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes en la colonia Centro en veracruz, y el levantamiento del cuerpo, mientras que el chofer del transporte urbano se retiró del lugar y dejó la unidad abandonada.



Con información de Carlos Da Silva y Alfredo Arellano | N+

LLZH