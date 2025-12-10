Aparición Milagrosa es Investigada por la Iglesia; Ocurrió en un Atrio en San Pablo Coapan

Luego de que el pasado lunes 9 de diciembre se difundiera mediante redes sociales la presunta aparición de un rostro en el atrio de la Iglesia en la localidad de San Pablo Coapan perteneciente al municipio de Naolinco en la región montañosa central del estado de Veracruz.

Derivado de la movilización de creyentes al punto del hallazgo, y mediante redes sociales sobre el tema se generó revuelo y debate en cuanto a la veracidad de la manifestación de fe, como ha sido catalogado por algunas personas.

Los fieles creyente solicitaron a la iglesia católica se realizara la investigación correspondiente que pueda dar certeza y confirme la veracidad del hecho extraordinario sobre la supuesta aparición milagrosa en la comunidad de San Pablo Coapan, en Naolinco, donde se habría manifestado la aparición de un rostro en el atrio de la parroquia.

Párroco analiza posible veracidad de rostro hallado en San Pablo Coapan

Las autoridades eclesiásticas informaron acerca de la puesta en marcha del proceso de verificación, el cual se reporta en su etapa inicial y corresponde al párroco de la zona donde sucedieron los hechos y se trata de José Luis Castillo Viveros, realizar la revisión primaria del hecho. Así lo confirmó, Juan Beristain de los Santos, Vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.

Al párroco le toca verificar la autenticidad, entonces es un proceso de investigación, y estamos en el inicio, porque siempre así pasa en la iglesia. ¿Sí puede darse que sea una aparición real?. Sí, sí, pues, son apariciones que pueden ser reales, pero vamos a esperar hasta que el párroco, que es el padre José Luis Castillo Viveros, pues haga todas las investigaciones.

Señaló que el padre encargado de la investigación tendrá que hablar con las personas que realizaron el hallazgo para que vea lo que es lo que es pertinente y, juzgue él con el discernimiento de la iglesia si es auténtica o no es auténtica. Ante la pregunta de si estas Las autoridades eclesiásticas informaron acerca de la puesta en marcha del proceso de verificación, el cual está en su etapa inicial esto respondió.

Sí, es parte de la fe, es un es parte de la fe esas esas visiones que se tienen, esas apariciones.

El vocero indicó que las apariciones pueden ser auténticas y que forman parte de la vida de fe, aunque insistió en que su valoración exige prudencia y discernimiento.

