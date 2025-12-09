¿Milagro o Mancha de Humedad?; Presunta Aparición de Rostro Moviliza a Creyentes en Veracruz

En las últimas horas algo ha generado una intensa movilización de personas mediante redes, y ha captado la atención por parte de los ciudadanos, sobretodo de San Pablo Coapan, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Naolinco en el estado de Veracruz.

San Pablo Coapan esta localidad se ubica aproximadamente a 40 minutos de la ciudad capital Xalapa. En este punto se reportó un singular hallazgo, lo cual ha generado y ha movido masas en este lugar.

Silueta de rostro moviliza a creyentes a San Pablo Coapan

El hallazgo reportado se trata de la silueta de un rostro en el atrio de la iglesia de San Pablo Coapan, este hecho ha generado también controversia entre las personas, ya que algunos señalan que es algo milagroso para otros solo se trata de una pared sin mantenimiento.

Pero el hecho si ha llamado la atención de todos de los creyente incluso de los no tan creyentes de forma muy rápida. En el lugar de la presunta aparición, se aprecia una mancha, podría decirse de humedad y un poco de deterioro en este atrio de lo que es la iglesia de San Pablo Coapan.

Ante la aparición muchos de los ciudadanos han señalando que el rostro plasmado en la pared, sería justamente la imagen o rostro del Padre Jesús del Consuelo. Y ya han acudido al punto para constatar el hecho y en un acto de fe y devoción colocar ofrendas ante lo que algunos señalan se trata de una manifestación de fe.

Algunos ciudadanos han acudido al punto a dejar flores, incluso dejar veladoras mostrando con ello su fe a la imagen plasmada en la barda de la iglesia de San Pablo Coapan.

Piden Iglesia compruebe la veracidad de la aparición en San Pablo Coapan

Las imágenes rápidamente se han compartido mediante redes sociales lo que ha generado la movilización e interacciones entre los internautas, quienes bajo su creencia aseguran se trata de una manifestación de fe.

Ahora será la misma iglesia quien podrá constatar o desmentir esta situación que sin duda ha movilizado y desbordado la fe de los creyentes quienes cada vez llegan más al lugar para constatar la aparición, serán los mismos pobladores que pues realicen ya sea los trámites correspondientes, la solicitud correspondiente para que la iglesia acuda, verifique la situación y en dado caso, bueno, pues le dé procedencia legítima a esta imagen.

