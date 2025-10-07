Aseguran Drogas, Armas y Autos Durante Cateo en Tierra Blanca, Veracruz

La mañana de este martes 7 de octubre autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer las acciones que desarrollaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Cosamaloapan.

En este cateo trabajaron en tareas coordinadas los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), llevaron a cabo un cateo que fue autorizado por un juez en la Congregación Paso Coyote, ubicada en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Las autoridades confirmaron que en dicho operativo se logró el aseguramiento de varios vehículos, algunos de ellos blindados, una motocicleta, tarjetas y placas de circulación, documentos diversos, una antena parabólica, llaves, cartuchos balísticos, armas de fuego, culatas de madera, hierba seca color verde con características similares a las de la marihuana, una funda para arma de fuego y rodilleras tácticas.

Detienen a cuatro personas en flagrancia durante cateo en Orizaba

Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el pasado martes 30 de septiembre, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, efectuaron un cateo autorizado por un juez en la colonia Francisco Ferrer Guardia, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Informaron que se detuvo en flagrancia a un total de cuatro personas identificadas como:

Efraín “N”

Micaela Patricia “N”

Joel Gastón “N”

Elibeth “N”

Además, se les fueron aseguraron varias bolsas que contenían polvo granulado y hierba verde seca con características similares a las de la marihuana. En el cateo, también se localizaron:

tarjetas de circulación

de celulares

un cinturón táctico y funda

y funda un porta arma

prendas de ropa táctica y con camuflaje

y con camuflaje una placa de plástico

de un arma de fuego

bolsas plásticas

cartuchos

un casquillo balístico

dinero en efectivo

en efectivo una trituradora

una libreta con anotaciones

con anotaciones identificaciones

documentos diversos

FPF