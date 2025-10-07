Aseguran Drogas, Armas y Autos Durante Cateo en Tierra Blanca, Veracruz
Fiscalía del estado informó sobre el resultado y aseguramiento tras un cateo implementado en la congregación Paso Coyote perteneciente al municipio de Tierra Blanca.
La mañana de este martes 7 de octubre autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer las acciones que desarrollaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Cosamaloapan.
En este cateo trabajaron en tareas coordinadas los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), llevaron a cabo un cateo que fue autorizado por un juez en la Congregación Paso Coyote, ubicada en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
Las autoridades confirmaron que en dicho operativo se logró el aseguramiento de varios vehículos, algunos de ellos blindados, una motocicleta, tarjetas y placas de circulación, documentos diversos, una antena parabólica, llaves, cartuchos balísticos, armas de fuego, culatas de madera, hierba seca color verde con características similares a las de la marihuana, una funda para arma de fuego y rodilleras tácticas.
Detienen a cuatro personas en flagrancia durante cateo en Orizaba
Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el pasado martes 30 de septiembre, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, efectuaron un cateo autorizado por un juez en la colonia Francisco Ferrer Guardia, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Informaron que se detuvo en flagrancia a un total de cuatro personas identificadas como:
- Efraín “N”
- Micaela Patricia “N”
- Joel Gastón “N”
- Elibeth “N”
Además, se les fueron aseguraron varias bolsas que contenían polvo granulado y hierba verde seca con características similares a las de la marihuana. En el cateo, también se localizaron:
- tarjetas de circulación
- celulares
- un cinturón táctico y funda
- un porta arma
- prendas de ropa táctica y con camuflaje
- una placa de plástico
- un arma de fuego
- bolsas plásticas
- cartuchos
- un casquillo balístico
- dinero en efectivo
- una trituradora
- una libreta con anotaciones
- identificaciones
- documentos diversos
