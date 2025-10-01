Cateo en Centro de Monterrey por Presunta Red de Trata de Personas

La tarde de este miércoles 1 de octubre, un importante despliegue policiaco se registró en la zona centro de Monterrey, luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ejecutaran un cateo en un inmueble relacionado con una investigación por el presunto delito de trata de personas.

El operativo se lleva a cabo en una vivienda marcada con el número 825, ubicada sobre la calle Juan Aldama, a escasos metros del cruce con Padre Mier, una de las vialidades más transitadas de la zona. De acuerdo con las autoridades, en este domicilio se realizan diligencias como parte de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Posible trata de personas en Monterrey

Testigos en el lugar reportaron que desde tempranas horas de la tarde comenzaron a llegar unidades de la Agencia Estatal y personal pericial, quienes acordonaron la zona y tomaron control del acceso al inmueble. Durante varios minutos se observó la entrada y salida constante de agentes, algunos portando cajas y equipo de investigación, lo que generó expectación entre vecinos y transeúntes.

La presencia de las autoridades derivó en el cierre total de la calle Juan Aldama, lo que ocasionó congestionamientos en calles aledañas, especialmente para quienes circulaban desde Padre Mier hacia otros puntos del centro de Monterrey. Conductores tuvieron que buscar rutas alternas, mientras elementos de Tránsito coordinaban la circulación para evitar mayores conflictos.

Vecinos de la zona señalaron que el domicilio intervenido se ubica a un costado de un negocio local y que, hasta antes del operativo, no se habían percatado de actividades inusuales en el lugar. Sin embargo, algunos mencionaron que en los últimos días se había visto movimiento poco común en horarios nocturnos.

Aunque la Fiscalía no ha emitido información detallada sobre posibles personas detenidas o aseguramientos, trascendió que este cateo forma parte de una investigación más amplia contra una red dedicada a la trata de personas. Autoridades indicaron que las diligencias continuarán durante las próximas horas.

