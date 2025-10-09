Aumento en Nivel del Río Cazones Provoca Inundaciones en Zonas Bajas de Poza Rica, Veracruz

Durante la madrugada de este miércoles 9 de octubre se han registrado intensas precipitaciones en la zona norte del Estado, sobre todo en Poza Rica, donde la creciente del Río Cazones ha llegado a afectar hasta este momento por lo menos a 4 colonias asentadas en las zonas bajas del municipio.

En una de ellas ya los habitantes fueron evacuados por sus medios, afortunadamente lograron evacuar por precaución y a tiempo de sus domicilios, otras tres colonias más se vieron afectadas por el desbordamiento del Río Cazones donde en estas tres colonias aún no se han visto afectaciones en alguna vivienda.

Ante el riesgo del desbordamiento de este río, se dio la movilización de las autoridades de protección municipal del sistema nacional de Protección Civil (PC), la policía municipal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes sostuvieron una reunión ayer por la noche, una reunión de coordinación para implementar estrategias preventivas en diferentes puntos de este municipio en Poza Rica.

Como parte de las acciones implementadas por las autoridades algunas unidades se trasladaron a la colonia ampliación Morelos, conocida como “La Quebradora” la cual es identificada como uno de los sectores más vulnerables vecinos en estos problemas de inundación, las autoridades comenzaron maniobras de evacuación para salvaguardar la integridad de las familias afectadas. De manera simultánea otra brigadas en conjunto con policía municipales de diversas direcciones de Ayuntamiento, realizar recorridos preventivos por colonias consideradas en riesgo como:

Colonia Lázaro Cárdenas

Colonia Las Granjas

Colonia Florida

Colonia Gaviotas

Aunque esta zonas aún no alcanzaban los niveles críticos, se mantenían bajo estricta vigilancia, posteriormente el Ejército Mexicano activó el plan DNIII-E ante el incremento del nivel del Río Cazones. Hasta las 6:30 de la mañana que fue el último reparte oficial por parte de la bocatoma de CAEV en Poza Rica, el crecimiento del Río Cazones, se mantenía en la medida de 4.50 metros de altura.

Habilitan albergues y refugios en Poza Rica por crecida de Río Cazones

Sabemos que en las colonias antes mencionadas, donde aún no ha sido evacuada la gente bueno pues el nivel crítico es al llegar a los 5 metros, sin embargo, se mantiene recorridos de prevención por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, con la dependencia municipal, para mantener alerta de los vecinos, en caso de ser necesario alguna evacuación de emergencia.

Las autoridades municipales mantienen estos recorridos de prevención y han invitado a toda la ciudadanía que se encuentre en una zona de riesgo a que asistan a los albergues o refugios temporales, que han sido habilitados en la casa del migrante a un costado de la clínica del ISSSTE, también en la casa de cultura ubicado sobre bulevar central Poniente en la ciudad de Poza Rica.

hasta este momento Protección Civil no ha emitido un comunicado después de las 6:30 de la mañana, sin embargo, sabemos qué mantienen estos recorridos para seguir informado a la ciudadanía hasta el momento. Durante la mañana se ha informado que la tendencia del nivel del río es a la baja, pero se recomienda mantenerse atento a los avisos que se han emitidos por parte de Protección Civil y CONAGUA.

