Desbordamiento de Arroyos Deja Poblados Incomunicados por Lluvias en Uxpanapa, Veracruz

En Uxpanapa al sur de Veracruz, las lluvias registradas en las últimas horas provocaron graves afectaciones como el desbordamiento de varios arroyos, que han dejado incomunicadas a comunidades enteras y puesto en riesgo a la población.

En La Chinantla Poblado 10, el arroyo que atraviesa la carretera principal se desbordó y arrastró un automóvil que intentó cruzar la corriente. La carretera afectada comunica con los poblados 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15, así como con comunidades vecinas. Su cierre representa afectaciones al comercio y a la atención de emergencia.

Además, se desbordaron los arroyos El Mazate, El Venado y Las Cuevas, lo que mantiene aislado al Poblado 6. En la zona, la telesecundaria "José Vasconcelos" quedó bajo el agua, al igual que un almacén que abastece de alimentos a gran parte de la región.

Más de una decena de viviendas resultaron afectadas, así como el centro comercial La Laguna. Por otra parte, en Benito Juárez, se reportaron anegaciones, mientras que habitantes señalaron que las lluvias han sido constantes y elevan el nivel del agua con rapidez.

Familias en riesgo por lluvias y caída de escaleras en Coatzacoalcos

Decenas de familias asentadas en zonas de riesgo en Coatzacoalcos, han resentido las afectaciones por las lluvias intensas registradas en las últimas horas, con el desplome de unas escaleras que comunicaban la parte alta de la colonia Benito Juárez con la colonia Primero de Mayo, a la altura del callejón Pedro Infante.

Uno de los habitantes afectados, mencionó que tuvieron que abrir un hueco para poder salir. Las escaleras, que servían como único acceso para los habitantes, cedieron por la fuerza del agua dejando incomunicada a la zona. Los afectados mencionan que desde hace tiempo habían solicitado apoyo a las autoridades, sin tener una una respuesta.

