Auto Cae de Puente y Mujer Salva a Pasajeros de Morir Clacinados en Veracruz

La mañana de hoy, viernes 14 de junio, se registró un accidente en la carretera Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, Veracruz. Un auto con tres jóvenes a bordo salió volando del puente del Jiote, cuando transitaba por el carril de norte a sur y terminó reducido a cenizas.

De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control al intentar esquivar un animal, y cayó desde el puente. Las tres personas que iban dentro del vehículo fueron rescatadas por una mujer que presenció el accidente desde su auto, cuando pasaba por la carretera junto con su padre.

Así narró los hechos la señora Elena, quien se detuvo para auxiliar a tiempo a los tres lesionados, antes de que el automóvil se incendiara.

Si el muchacho me decía no no va a explotar, déjeme, no me mueva. Le digo no, sí va a explotar porque está prendido