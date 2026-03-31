Camión Termina Volcado Tras Chocar de Frente Contra Camioneta en Veracruz; Hay un Lesionado

Durante la madrugada de este martes 31 de marzo, se registró un fuerte accidente y volcadura, en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura del aeropuerto.

Como saldo una persona resultó lesionada, quien recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos en el lugar del fuerte impacto.

El reporte de hechos indica que el choque sucedió cuando un camión tipo volteo y una camioneta se impactaron de frente al circular sobre la carretera antes mencionada en la zona del sur de Veracruz. Este accidente generó complicación vehicular en esta vía de comunicación.

Presuntamente la unidad de carga invadió el carril contrario, provocando el fuerte impacto que proyectó al vehículo de transporte de materiales hasta quedar volcado sobre su costado derecho. La circulación en la zona del aeropuerto de Minatitlán permanece interrumpida debido a las maniobras de las grúas para retirar las unidades.

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