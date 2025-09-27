Camioneta se Incendia Mientras Circulaba por el Distribuidor Vial del Aeropuerto de Veracruz

Un trabajador independiente, perdió su unidad de trabajo, luego de ser consumida en su totalidad por el fuego en calles de la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

El hombre circulaba a bordo de la unidad por el distribuidor vial para incorporarse al carril que va en sentido norte a sur, hacia la zona del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, cuando se percató de una presunta falla eléctrica al interior del motor de la camioneta, la cual en ese momento comenzaba a sacar humo debajo del cofre.

Se incendia vehículo en distribuidor vial que comunica al aeropuerto de la ciudad de Veracruz. pic.twitter.com/tM0IuRtsUQ — ViralesMex (@virales_mex) September 27, 2025

Los primeros reportes indican que el conductor alcanzó a descender de la unidad y logró rescatar algunas herramientas de trabajo del interior del vehículo. el cual en cuestión de minutos fue consumido por el fuego.

Noticia relacionada: Una Pipa Cargada con Combustible Volcó y se Incendió en la Autopista México-Tuxpan

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos de veracruz, para tomar conocimiento del hecho y combatir el incendio hasta controlarlo. derivado de este accidente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales por la perdida casi en su totalidad de la unidad vehicular.

Información en desarrollo…

Video Incendio Consume Vivienda en Villa del Mar, Veracruz | N+

Historias Recomendadas:

FPF