Motor de Automóvil Sale Volando en Aparatoso Accidente Ocurrido en la Carretera Veracruz-Xalapa

Durante la mañana de este martes 21 de octubre se reportó un fuerte accidente automovilístico en la carretera Veracruz-Xalapa. Los ocupantes que viajaban a bordo del vehículo particular resultaron ilesos de este aparatoso accidente. Ocurrió cuando circulaban sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz.

Se presume que el conductor de la unidad perdió el control del vehículo cuando circulaba en el carril que conduce a la ciudad de Xalapa, salió del camino donde se impactó contra varios árboles sembrados en la zona, para luego salir proyectado contra al camellón central lugar donde terminó su trayectoria. Las partes del vehículo quedaron esparcidas en las banquetas y la carpeta asfáltica incluido el motor el cual fue localizado a varios metros del vehículo siniestrado.

Los dos ocupantes de la unidad resultaron ilesos. El automóvil resultó con daños considerables incluso las bolsas de seguridad explotaron derivado de lo fuerte del impacto, mientras que sus ocupantes solo presentaron lesiones leves. En el punto se reportó afectación vial ya que la unidad obstruía dos carriles de esta vía de comunicación.

La mañana de este martes 21 de octubre un habitante que vive en la calle 17 de la colonia Manuel Nieto en el municipio de Boca del Río al salir rumbo a la escuela de sus hijos cayó en una obra en proceso de la Comisión de Agua de Boca Río (CAB). El conductor dijo que no vio que en la zona había una excavación, ya que se encontraba cubierta por el agua de la lluvia registrada durante la madrugada. Aseguró no había un señalamiento.

Uno viene aquí confiado, pasa esto, literal di la vuelta y el carro se hundió, ¿No había señalamiento?, no había nada los tanques estaban de este lado estaba abierto, por eso me metí.

Su vehículo quedo atascado entre el lodo, el agua y el agujero sin poder salir por si solo. Un camión de limpia pública que circulaba por esa zona fue el encargado de ayudar a retirar la unidad. Los vecinos piden que sean mejor señalizadas las obras que realicen para evitar que se repita este tipo de problemas.

