Fuerte Choque Frontal Deja Daños Materiales por Más de 200 Mil Pesos en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, una persona lesionada y daños materiales por más de 200 mil pesos, fue el saldo de un fuerte accidente que se registró la mañana de este martes 18 de noviembre entre dos vehículos particulares.

Según los primeros reportes indicaron que estos hechos ocurrieron sobre la Avenida Ignacio Zaragoza de la colonia Palma Sola, sobre el puente del mismo nombre. Se dio a conocer que el presunto responsable de esta fuerte colisión fue el conductor de una camioneta con la cual porta placas de circulación del estado de Chiapas.

Se informó que el accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta presumiblemente perdió el control de su vehículo derivado de una posible falla mecánica en su dirección. Autoridades acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de este fuerte accidente elementos de Protección Civil, quienes atendieron a una persona que resultó con algunas lesiones no graves.

Noticia relacionada: Cierre Parcial por Obra Genera Reducción de Carriles en Zona Escolar de la Ciudad de Veracruz

Choque termina en aparatosa volcadura en Emiliano Zapata

La tarde del pasado sábado 15 de Noviembre se registró una volcadura en la carretera Xalapa-Veracruz, antes de llegar a la caseta del libramiento de Plan del Río perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Los primeros informes indican que presuntamente el conductor del vehículo circulaba a exceso de velocidad, y por algún motivo desconocido hasta el momento, perdió el control en la curva ocasionando el impacto con el muro divisorio y ocasionando la volcadura de la unidad.

Elementos de atención a emergencia de Emiliano Zapata se trasladaron al lugar y atendieron a los afectados, quienes no presentaron lesiones de gravedad, ni ameritaron ser trasladados a un hospital pese a lo aparatoso del accidente.

Por varios minutos se vio afectada parcialmente la circulación vehicular en este tramo carretero en el carril con dirección al puerto de Veracruz, en tanto s realizaron las tareas para retirar la unidad siniestrada y se pudo reactivar el paso vehicular en esta zona de la carretera Veracruz-Xalapa.

Historias Recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Denisse López | N+

FPF