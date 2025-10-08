Clima en Veracruz para las Próximas 48 Horas: ¿Habrá Lluvia el 9 y 10 de Octubre 2025?

Este miércoles jueves 8 de octubre la Secretaría de Protección de Veracruz, dio a conocer un pronóstico a mediano plazo donde se contemplan lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad Veracruzana. Informaron que la temperatura máxima disminuirá en comparación al día de ayer.

Las autoridades en materia de Protección Civil informaron que en las próximas 48 horas la vaguada presente en el oeste y suroeste del Golfo de México ocasionará un flujo de humedad hacia el territorio nacional. Para Veracruz se prevé potencial de lluvias y tormentas generalizadas las cuales presentaran acumulados de 10 a 50 milímetros y máximos que podrían alcanzar hasta los 70 a 150 milímetros en cuencas del norte, centro y sur del estado.

Los vientos que estarán presentes serán de del noroeste, norte y noreste, con rachas de fuertes de 45 a 60 km/h en la costa central, donde el oleaje se espera sea alto. Se contempla un marcado descenso de la temperatura, sobretodo en áreas con nublados.

Las condiciones se mantendrán favorables para lluvia hasta el día domingo cuando se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias para la entidad. En regiones de montaña y la región centro las condiciones de lluvia se mantendrán hasta inicios de la siguiente semana.

Dos sistemas meteorológicos afectan a la entidad veracruzana

Los modelos de pronóstico indican que, continuará la interacción de la amplia vaguada con eje esta mañana sobre el suroeste del Golfo de México y el disturbio tropical 90E del Pacífico centrado a esta hora cerca y sur del oriente de Oaxaca.

Protección Civil dijo que ambos sistemas se mueven hacia el oeste-noroeste, ahora de un anticiclón en altura; tal situación seguirá dando lugar al incremento significativo del potencial de lluvias y tormentas en el estado de Veracruz en los siguientes dos días, con tendencia a decrecer el próximo viernes 10 de octubre. Exhortan a mantenerse atentos de la actualizaciones de los próximos pronósticos en algunas regiones podrían presentarse:

Encharcamiento e inundaciones pluviales.

e pluviales. Crecida de ríos / arroyos de respuesta rápida.

de / de respuesta rápida. Deslaves , deslizamientos de tierra y derrumbes.

, de tierra y derrumbes. Destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, etc.

de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, etc. Suspensión de servicios estratégicos.

de estratégicos. Oleaje elevado.

