Continúa Búsqueda de Tres Empresarios a 14 Días de su Desaparición en el Sur de Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió las fichas correspondientes de los tres empresarios de Coatzacoalcos desaparecidos desde el pasado 9 de septiembre, cuando viajaban por un carretero del sur de Veracruz, para supervisar una obra a Texistepec, las personas reportadas como no localizables son:

Jesús Trujillo Pacheco.

Francisco Javier Sánchez Avendaño.

Carlos Alberto Bernáldez Cartagena.

Familiares de los desaparecidos señalaron que temen por sus vidas, ya que han transcurrido 14 días sin noticias sobre su paradero. Cabe señalar que la camioneta con placas YKT-885-A, en la que viajaban fue presuntamente localizada en una zona rural del sur de la entidad veracruzana.

Se informó, que en esa área autoridades ministeriales preparan un operativo para tratar de localizar indicios que permitan dar con el paradero de los tres empresarios reportados como no localizables.

Localizan camioneta presuntamente relacionada a su desaparición en el sur de Veracruz

Autoridades ministeriales informaron el hallazgo en Sayula de Alemán de una camioneta la cual presuntamente estaría relacionada con la desaparición de tres empresarios de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Se dio a conocer que la unidad fue encontrada en las inmediaciones del rancho Santa Rosa, en la zona rural del municipio. De acuerdo con las investigaciones, este vehículo estaría implicado en la desaparición de Jesús Trujillo Pacheco, su yerno Carlos Alberto Bernáldez y Francisco Javier Sánchez Avendaño, quienes fueron presuntamente privados de la libertad el pasado 8 de septiembre en el tramo carretero entre Texistepec y Sayula.

Las autoridades ministeriales continúan con las indagatorias para determinar la posible participación de la camioneta en estos hechos y para dar con el paradero de los empresarios porteños. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hallazgo.

