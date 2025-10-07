Corto Circuito Provoca Incendio en Azotea de Tienda Departamental en Córdoba, Veracruz

Este martes 7 de octubre, se registró un corto circuito en la azotea de una conocida tienda departamental el cual provocó un incendio, en la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz, lo que provocó que las alarmas de incendio de encendieran.

Debido al incendio, personal y clientes fueron evacuados en orden y sin incidentes, de la tienda departamental ubicada en la avenida 2 de la colonia Centro. Mientras tanto, fueron llamados los elementos de Protección Civil de Córdoba, quienes lograron controlarlo.

Afortunadamente no se reportaron lesionados, solo vivieron crisis nerviosa algunas personas adultas mayores que se alertaron por el movimiento de las corporaciones. Es de mencionar que también se realizó la inspección en la tienda para corroborar que todo estuviera en óptimas condiciones.

Posteriormente, se aperturaron la avenida 2 entre calles 9 y 11, del municipio de Córdoba, Veracruz, vialidades que permanecían cerradas por un lapso de tiempo debido a la movilización de emergencia.

Se incendia vivienda con 15 mascotas en Boca del Río

El pasado lunes 29 de septiembre, más de 15 mascotas fueron rescatadas de una vivienda que se incendió en la colonia Flores Magón del municipio de Boca del Río. Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y detectaron la presencia de varios animalitos.

Durante los trabajos que se realizaban para sofocar las llamas y en la fase de enfriamiento, sacaron a las mascotas que mostraban signos de intoxicación. Posteriormente, debido a que un gato no reaccionaba, fue apoyado por un elemento de bomberos conurbados, quien le dio respiración de boca a boca, logrando reanimarlo.

Algunos de los animalitos que se rescataron, fueron llevados a un veterinario para que se les realicen revisiones detalladas y obtengan la atención médica necesaria.

