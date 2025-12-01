¿Cuándo Entra el Frente Frío 17 en Veracruz? Lluvias y Heladas, Entre los Efectos que Traerá

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió un comunicado sobre su pronóstico en donde señala que la posibilidad de lluvias con chubascos dispersos en las próximas horas, en Veracruz y algunas otras entidades de la República Mexicana, para la entidad veracruzana las regiones que se podrían ver afectadas son:

Frente frío 17 causará lluvias y descenso de temperaturas en Veracruz

Mediante sus medios de comunicación oficiales la Secretaría de Protección Civil brindó información acerca del desarrollo del frente frío 17 el cual se ha estacionado en la zona norte de la entidad, además de la presencia de una vaguada en el centro y suroeste de Golfo de México, motivo que ocasionará lluvias ligeras a moderadas con un ligero descenso de temperatura en algunas regiones de la entidad.

En el resto de la entidad veracruzana se prevé predominen condiciones de cielo despejado a medio nublado con potencial de lluvias. Por las noches y madrugadas se pronostica la presencia de ambiente fresco a frío con posibles heladas en las zonas serranas. Protección Civil informó que para las próximas 24 horas se prevén condiciones para lluvias y tormentas aisladas, con mayor posibilidad en la región norte y en algunos sectores de la zona montañosa central del estado.

Se espera una ligera disminución de la temperatura máxima en las regiones norte y centro. Asimismo se informó que podrían persistir ambientes frescos a fríos durante las noches y madrugadas, con la posibilidad de heladas en zonas altas de Veracruz.

Se espera que el viento sea del norte con rachas de 40 a 55 kilómetros por hora en la costa norte y del norte, noreste y este de 20 a 35 km/h en el resto de la franja costera. El pronóstico de lluvias y temperaturas para hoy lunes 1 de diciembre por región es el siguiente, zona norte, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas de 5 a 20 milímetros, siendo probables mayores de forma dispersa, principalmente en zonas de llanura y costa.

Se pronostican heladas en algunas regiones de Veracruz

Se prevén nieblas o neblinas nocturnas a matutinas, viento del noroeste y norte de 25 a 35 km/h, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa. Probabilidad de heladas en partes altas, con temperatura máxima para hoy de 24 a 27 y mínimas de mañana entre los 18 y 21 grados celsius.

Se dio a conocer que para la región montañosa central, existe probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras y aisladas, aumentando por las tardes pero principalmente por la noche, presentando acumulados en 24 horas de 5 a 10 milímetros, con nieblas o neblinas nocturnas a matutinas, el viento se espera del noreste, este y sureste de entre 15 a 25 kilómetros por hora.

Se pronostica que el viento se fije del noreste y este con intensidades de 25 a 35 kilómetros por hora, con temperatura máxima de 29 a 31, para el martes 2 de diciembre de 20 a 23 grados celsius. Para la zona sur de la entidad se informó acerca de la baja probabilidad para lluvias, sin embargo se informó que podrían presentarse eventos aislados y ligeros por la tarde, noche y hacia la madrugada.

Para mañana martes se esperan condiciones similares al día de hoy, el miércoles disminuirán las condiciones para lluvias, pero estarán aumentando de nueva cuenta entre los próximos días jueves y viernes, con pocos cambios en los valores de la temperatura.

Se recomienda a la población a mantenerse atentos a los boletines y comunicados generados por las autoridades correspondientes y autorizadas, ante las posibles actualizaciones de la información de los sistemas meteorológicos que se estarán haciendo presentes durante esta semana en al entidad Veracruzana.

