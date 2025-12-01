Frente Frío 17 Traerá Lluvias y Posible Caída de Aguanieve o Nieve en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para el inicio de semana el frente frío número 17 y la masa de aire polar que lo impulsa generarán un marcado cambio en las condiciones climáticas del estado de Chihuahua. Entre los efectos previstos se encuentran precipitaciones en la Sierra Tarahumara, fuertes rachas de viento, un notable descenso en las temperaturas y posible caída de aguanieve o nieve.

Los vientos tendrán una intensidad promedio de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), aunque se esperan rachas que podrían superar los 45 km/h en municipios del noroeste como Madera, Ignacio Zaragoza y Buenaventura. Además, se prevén rachas mayores a 35 km/h en las regiones norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur del estado.

Precipitaciones y temperaturas más bajas por el frente frío 17 en Chihuahua

Para la zona serrana, las lluvias serán aisladas y de baja acumulación, entre 0.1 y 2 milímetros (mm), principalmente en Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Balleza. La CEPC advirtió que estas precipitaciones pueden presentarse acompañadas de caída de aguanieve o incluso nieve en puntos elevados.

En cuanto a las temperaturas máximas para esta tarde de 1 de diciembre del 2025, se pronostican:

Chihuahua 22 °C.

Juárez 17 ºC.

Janos 19 ºC.

Madera 14 ºC.

Temósachic 16 ºC.

Cuauhtémoc 18 ºC.

Ojinaga 22 ºC.

Delicias 23 ºC.

Camargo 23 ºC.

Jiménez 23 ºC.

Parral 21 ºC.

Creel 14 ºC.

Chínipas 27 ºC.

Guachochi 13 ºC.

El Vergel 12 ºC.

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 1 de Diciembre del 2025

La dependencia recomendó a la población abrigarse adecuadamente, extremar precauciones al conducir ante posibles ráfagas fuertes y heladas, proteger a niños y adultos mayores, evitar el uso de anafres en espacios cerrados y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.

