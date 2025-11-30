Cae en Chihuahua Premio Mayor del Sorteo Zodíaco 1728 de la Lotería Nacional

La noche de este domingo 30 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el Sorteo Mayor en su edición número 1728, realizado en conmemoración de la creación y promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por sus siglas FSTSE.

Te podría interesar: Muere Hombre a Bordo de un Camión de Transporte Público en Ciudad Juárez

El evento se efectuó en punto de las 20:00 horas y contó con una amplia participación del público. En esta edición, el signo zodiacal ganador fue Acuario, mientras que el número favorecido con el premio mayor fue 2556, billete que fue puesto a la venta en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. De acuerdo con la Lotería Nacional, este sorteo ofreció un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie.

Resultados del Sorteo Mayor 1728 y Premios de Reintegro

La Lotería Nacional informó que los premios de reintegro corresponden a todos los billetes del signo Acuario y a aquellos cuya última cifra termina en 6, por lo que recomendó a los compradores revisar con atención sus boletos para verificar si resultaron ganadores de algún premio directo o reintegro.

Una vez concluida la edición 1728, la institución extendió felicitaciones a los afortunados ganadores y recordó al público la importancia de consultar los resultados oficiales para confirmar la validez de sus boletos y evitar confusiones.

Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1728 de la Lotería Nacional Hoy 30 de Noviembre del 2025

Historias recomendadas: