Cierres y Aperturas de Carreteras en Chihuahua Hoy 28 de Noviembre

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal emitió este viernes 28 de noviembre, con corte a las 7:00 horas tiempo del centro, un aviso vial en el que informa sobre la apertura de algunas carreteras y los cierres que aún permanecen en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información emitida, la Carretera Gómez Palacio-Jiménez, tramo Jiménez-Zavalza, Km. 230+000, fue liberada el jueves 27 de noviembre alrededor de las 23:40 horas. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional informan que todavía permanece cierre total en la Carretera México 45 Cd. Juárez, tramo Chihuahua-Delicias, km. 167 000.

Apertura de Puentes Internacionales en Ciudad Juárez

Asimismo, se informó que los manifestantes agrícolas reabrieron el carril de importación y exportación de mercancías en todos los puentes internacionales de Ciudad Juárez, como parte de un acto de buena fe ante los avances obtenidos en las negociaciones con el Gobierno federal. Sin embargo, señalaron que, de no obtener los resultados esperados, podrían volver a cerrar los cruces internacionales, afectando nuevamente el flujo comercial y de transporte en la región.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando las carreteras y los cruces internacionales, y recomiendan mantenerse informados sobre posibles cierres y aperturas para evitar contratiempos.

