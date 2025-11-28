Agricultores y Transportistas Levantan Bloqueos en Chihuahua Tras Acuerdos

Los bloqueos instalados por agricultores y transportistas en distintos puntos del estado de Chihuahua llegaron a su fin la noche de este jueves, luego de que los representantes del movimiento alcanzaron acuerdos con autoridades federales en una reunión realizada en el centro del país.

Durante varios días, los manifestantes mantuvieron cerrados accesos clave y cruces internacionales como parte de su protesta. Tras confirmarse los compromisos establecidos con el gobierno, los grupos comenzaron a retirarse de las zonas que mantenían bloqueadas.

Retiran campamentos en el Puente Zaragoza; circulación queda restablecida

En la Aduana del Puente Zaragoza, uno de los puntos más afectados por las interrupciones parciales, los participantes iniciaron el levantamiento de sus campamentos. Se observó a los manifestantes recogiendo equipo, desmontando estructuras provisionales y movilizando la maquinaria utilizada durante la protesta.

Con estas acciones, la circulación quedó finalmente restablecida, permitiendo el flujo normal de vehículos y operaciones comerciales que habían sido intermitentes en los últimos días.

A pesar del retiro general, algunos integrantes del movimiento informaron que permanecerán pequeñas brigadas en las inmediaciones como medida de precaución. Señalaron que estas células se mantendrán atentas al cumplimiento de los acuerdos y, de ser necesario, reactivarán los bloqueos si alguna de las partes incumple lo pactado.

Las autoridades no han emitido, por el momento, información adicional sobre los términos del acuerdo alcanzado ni sobre el seguimiento que darán a las demandas del sector agrícola y transportista.

