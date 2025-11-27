Detienen a 10 Personas con Armas y Droga Durante Operativo en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) informó la detención de 10 personas en flagrancia durante un operativo realizado el pasado miércoles 26 de noviembre en la comunidad de El Sauz, municipio de Chihuahua. Las acciones, efectuadas en coordinación con el Ejército Mexicano, derivaron en el aseguramiento de armas largas, armas cortas, vehículos y varios envoltorios con mariguana.

De acuerdo con la autoridad, las intervenciones tuvieron lugar en la calle Brasil y Galena, donde elementos del Grupo de Proyectos Especiales realizaron labores de inspección que permitieron ubicar a los sospechosos y asegurar el material ilícito.

Aseguran ocho armas, vehículos y múltiples envoltorios con mariguana

Durante el despliegue operativo se aseguraron cinco armas largas y tres armas cortas, todas abastecidas con diversos cartuchos útiles. Entre ellas se encuentran rifles AR-15, armas calibre .223, calibre 7.62x39, calibre 5.7x23 y pistolas calibre 9 mm y .38.

También fueron incautados 66 envoltorios pequeños y seis bolsas grandes con mariguana, distribuidos en distintos empaques localizados en poder de los detenidos.

Además, quedaron bajo resguardo los siguientes automotores:

Vehículo color dorado

Vehículo plata modelo 2011

Camioneta color gris

Motocicleta, con reporte de robo

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Hilario G. A., de 31 años. Jesús Manuel H., de la T. de 32 años. Jesús Uriel C. G., de 26 años. Edgar Gael C. M., de 23 años. Alejandro E. L., de 39 años. Un menor de 17 años. Jorge Luis R. A., de 42 años. Jesús Rodrigo B. M., de 24 años. Antoni Agustín I. U., de 28 años. Jesús Armando M. C., de 23 años.

Las personas y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, además de que se dará vista a la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente.

