Accidente Vial Deja a un Hombre Muerto y a una Mujer Lesionada en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre se registró un accidente vial que dejó como saldo a un hombre sin vida, una mujer lesionada y un menor ileso. El choque ocurrió en el cruce de la Perimetral Carlos Amaya y la calle Mapimí, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades, la camioneta negra en la que viajaban las víctimas circulaba de sur a norte sobre Carlos Amaya a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se impactara contra un poste de madera de una compañía telefónica y dos tambos llenos de concreto. El impacto generó la volcadura del vehículo y ocasionó la muerte del conductor, identificado como Ramiro V. Ch.

La mujer que lo acompañaba, identificada como Rosario C. N., resultó con lesiones graves y tuvo que ser rescatada del interior de la camioneta por vecinos del sector. Posteriormente fue trasladada a recibir atención médica en código rojo.

Autoridades Atendieron el Accidente

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación de Seguridad Vial para resguardar la zona, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se dio a conocer que podría tratarse de una familia que aparentemente se dirigía a llevar al menor a la escuela cuando ocurrió el accidente; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado. Se espera que las autoridades brinden más información una vez que concluyan las investigaciones.

