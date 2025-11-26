Asesinan a Dos Hombres a Balazos Dentro de un Vehículo en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre se reportó el homicidio de dos hombres en el cruce de las calles Daniel Rubín de la Borbolla y Andrés Castro Azcárate, en el fraccionamiento Fundadores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo color blanco cuando fueron atacadas por sujetos armados. Al llegar al lugar, elementos policiacos resguardaron la zona y encontraron a los dos hombres sin vida, ambos con múltiples impactos de arma de fuego. Minutos después arribaron peritos para iniciar el procesamiento de la escena y recabar la evidencia correspondiente.

Las Víctimas No Han Sido Identificadas

Asimismo, arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley con el fin de confirmar la causa de muerte y avanzar en su identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre las víctimas ni sobre los presuntos responsables. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones iniciales, se informen los detalles del caso, incluida la identidad de los fallecidos y posibles líneas de investigación.

