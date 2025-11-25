Protección Civil Abre Albergue para Personas en Situación de Calle de Ciudad Juárez
Protección Civil Municipal habilitó el albergue El Barreal para resguardar a personas en situación de calle durante las noches invernales en Ciudad Juárez.
Ante el inicio de las noches más frías de la temporada invernal en Ciudad Juárez, la Dirección General de Protección Civil habilitó el albergue El Barreal, con el objetivo de ofrecer resguardo temporal a personas en situación de calle o sin un lugar donde dormir.
La dependencia informó que la atención se brindará bajo el mismo esquema de años anteriores, priorizando la protección de personas vulnerables durante las bajas temperaturas registradas en la ciudad.
Personal brindará atención, alimentos y espacio para dormir
El albergue está bajo la operación del Departamento de Rescate, cuyo personal se encargará de recibir a quienes lo necesiten, proporcionarles alimentos calientes y asignarles un espacio seguro para pasar la noche.
La medida busca prevenir riesgos a la salud y salvar vidas, especialmente entre quienes no cuentan con vivienda o enfrentan condiciones delicadas durante el invierno.
