Chofer de Tráiler es Asaltado en Ciudad Juárez; Persecución Termina con un Detenido

Una intensa movilización policiaca se registró la madrugada de este sábado 22 de noviembre, en el cruce de las calles Santos Dumont y bulevar Óscar Flores, en Ciudad Juárez, tras reportarse un asalto en contra del chofer de un transporte de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos interceptaron al conductor del tráiler, lo golpearon y lo despojaron de sus pertenencias antes de darse a la fuga a bordo de un automóvil en color blanco.

Persecución en la zona termina con un detenido

Tras el llamado de emergencia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo que derivó en una persecución por diversas calles del sector.

El seguimiento concluyó en la calle General Roberto Fierro, luego de que el vehículo en el que escapaban los presuntos responsables se impactara, impidiendo que continuaran su huida.

En el lugar, fue detenido un joven identificado de manera preliminar como uno de los presuntos agresores implicados en el robo y en la golpiza contra el operador del transporte pesado.

Al sitio del asalto arribó una ambulancia de Rescate Municipal, donde paramédicos brindaron atención médica al chofer, quien presentó visibles lesiones en el rostro derivadas de la agresión. Hasta el momento no se ha informado su estado de salud.

