Localizan Sin Vida a Abuelito en Camioneta Baleada en la Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Automovilistas que circulaban por la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc reportaron el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una camioneta negra en el kilómetro 15, a unos metros del acceso a la comunidad El Fresno.

El cuerpo corresponde a un adulto mayor, de entre 60 y 65 años, localizado en el asiento del copiloto. La camioneta presentaba múltiples impactos de bala y había chocado contra un árbol.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía y Seguridad Pública Municipal, no se encontraron casquillos percutidos en la zona, por lo que se presume que la agresión ocurrió en otro lugar y el vehículo fue abandonado posteriormente.

Este hecho es el homicidio número 80 del mes en Chihuahua

Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal resguardaron el área mientras personal forense de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo. Los restos fueron trasladados al C7 para iniciar con los protocolos de identificación oficial.

Con este hecho, suman 80 homicidios en el estado durante el mes, con corte al mediodía del sábado 22 de noviembre, según información preliminar de las autoridades.

