Confirman Caída de Nieve en Balleza y Madera; Viene la Primera Tormenta Invernal a Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta ante la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, la cual, en combinación con un nuevo frente frío, provocará un drástico descenso de temperaturas en gran parte del territorio chihuahuense. Reportes de las unidades municipales de Balleza y Madera ya confirmaron una ligera caída de nieve durante la noche del pasado jueves 20 de noviembre.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la llegada de un el frente frío número 16 por el noroeste del país, en combinación con otros sistemas meteorológicos, es lo que dará origen este fin de semana a la primera tormenta invernal de la temporada.

Pronostican rafagas de viento, frío y posibles nevadas en el estado de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se esperan rachas de viento superiores a 75 km/h en la zona suroeste, más de 65 km/h en el oeste y hasta 55 km/h en el norte y noroeste, con probabilidad de formación de tolvaneras en varios tramos carreteros.

Se prevén lluvias aisladas a dispersas en las zonas norte, noroeste y oeste, así como posibilidad de aguanieve o nieve en Janos, Madera y Ocampo.

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 21 de Noviembre del 2025

Durante el sábado, la influencia de esta primera tormenta invernal mantendrá ambiente frío a muy frío por la mañana, con heladas en la zona serrana y temperaturas bajo cero en las regiones más elevadas. Además, se esperan rachas de viento superiores a 45 km/h y precipitaciones aisladas en Madera y Ocampo.

Recomendaciones a la población

La CEPC exhorta a la ciudadanía a:

Abrigarse adecuadamente, especialmente niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias.

Tomar precauciones al conducir, debido a posibles tolvaneras o pavimento resbaladizo.

No encender fogatas ni anafres dentro de los hogares, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades se mantienen en monitoreo permanente ante cualquier afectación derivada de las condiciones climatológicas.

