Vinculan a Proceso a Presuntos Responsables del Homicidio de una Pareja en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo la vinculación a proceso para dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de una pareja en las afueras de un bar en la ciudad de Chihuahua. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado lunes 10 de noviembre.

Los imputados fueron identificados como Carlos Fabián M. R. y Miguel Alejandro M. R., quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Atacan a Pareja al Salir de un Bar en Periférico de la Juventud de Chihuahua

Detenidos permanecerán en prisión preventiva

Ambos sujetos fueron detenidos horas después del ataque en el que Ashley R. S. y Erick Fernando G. B. perdieron la vida. Durante la audiencia, el juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, además de otorgar seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la participación total de los implicados en los hechos.

