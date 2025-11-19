Hombre Roba Camión Repartidor de Leche y Desata Persecución en Chihuahua

Un hombre fue detenido en la ciudad de Chihuahua luego de robar un camión repartidor de leche en calles de la colonia Infonavit Nacional, lo que desencadenó una persecución que recorrió varias calles de la ciudad de Chihuahua.

La unidad contaba con sistema GPS, lo que permitió su localización y el seguimiento por parte de las autoridades. La persecución culminó en el estacionamiento de un centro comercial, luego de que el conductor huyó tras perder el control del vehículo.

Se registraron daños en viviendas y vehículos durante la huida

Durante el trayecto, el sujeto provocó daños en una vivienda, un poste y varios vehículos, según el reporte oficial. Tras abandonar el camión, intentó escapar a pie. Sin embargo, fue detenido a cinco cuadras del lugar, en el cruce de Juan Escutia y Río Huajumar.

Agentes de la Policía Estatal trasladaron al detenido ante la Fiscalía General del Estado, donde enfrenta cargos por robo y daños materiales.

