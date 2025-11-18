Rescatan a Seis Migrantes Colombianos, Incluyendo un Bebé, de una Vivienda de Ciudad Juárez

En un operativo de rescate, autoridades de seguridad lograron liberar a seis personas de nacionalidad colombiana, entre ellas un bebé de un año y medio, que se encontraban privadas de su libertad en una vivienda de la colonia Carlos Castillo Peraza en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles José Márquez y María Teresa Rojas. La intervención se desató tras una llamada anónima a los números de emergencia.

Elementos en el sitio señalaron que los presuntos secuestradores estaban solicitando cantidades de dinero a las familias de las víctimas a cambio de su liberación, aunque la cantidad exigida no fue especificada.

Durante la la intervención de los agentes de seguridad, se logró la detención de dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Vecinos del sector informaron que el inmueble tenía apenas dos meses de haber sido rentado, lo que sugiere que podría haber sido utilizado recientemente como casa de seguridad para el secuestro de migrantes.

Las víctimas rescatadas fueron puestas bajo resguardo de las autoridades para recibir la atención necesaria.

