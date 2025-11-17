Detienen a 10 Personas con Armas y Droga Durante Operativo en Ciudad Juárez

Diez personas, siete hombres y tres mujeres, fueron detenidas en términos de flagrancia durante un operativo conjunto encabezado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizado en la colonia Bellavista, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La intervención ocurrió el pasado domingo en el cruce de las calles Plata y Gardenias, donde las autoridades aseguraron armas de fuego, envoltorios con droga y dos vehículos de lujo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Te podría interesar: Investigan Homicidio de María Elena Villalobos, Exregidora Indígena en Bocoyna, Chihuahua

Las autoridades informaron que los asegurados son:

José Luis M. L., 44 años

Axel Armando P. L., 25 años

Christian Román S. C., 18 años

Ernesto S. B., 26 años

Miguel Ángel F. N., 29 años

Alan M. H., 20 años

José Luis E. S., 45 años

Daisy Alejandra C. C., 19 años

Vanessa Lizeth R. L., 25 años

Karla Betania O. E., 20 años

Aseguran armas, droga y vehículos durante operativo

Durante el operativo se incautaron los siguientes indicios:

Pistola negra con cargador y 14 cartuchos útiles.

Pistola negra con cachas blancas, cargador con tres cartuchos útiles calibre .45 y tres cartuchos adicionales.

Arma corta negra sin cargador.

Rifle tipo largo en color negro, con culata y empuñadura beige, cargador con 10 cartuchos calibre .223.

32 envoltorios con polvo blanco con características de cocaína, con un peso total de 13 gramos.

Vehículo Mercedes CLA 250, modelo 2022, color blanco.

Vehículo Porsche Macan, modelo 2015, color gris.

Fin de Semana Violento: Se Registraron Nueve Homicidios en Ciudad Juárez

Los detenidos y todos los aseguramientos fueron trasladados para su puesta a disposición ante el Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación jurídica.

Historias recomendadas: