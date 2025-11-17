Detienen a 10 Personas con Armas y Droga Durante Operativo en Ciudad Juárez
Operativo conjunto en Ciudad Juárez deja 10 detenidos, armas, droga y vehículos de lujo asegurados en la colonia Bellavista; autoridades los ponen a disposición del Ministerio Público.
Diez personas, siete hombres y tres mujeres, fueron detenidas en términos de flagrancia durante un operativo conjunto encabezado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizado en la colonia Bellavista, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La intervención ocurrió el pasado domingo en el cruce de las calles Plata y Gardenias, donde las autoridades aseguraron armas de fuego, envoltorios con droga y dos vehículos de lujo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Las autoridades informaron que los asegurados son:
- José Luis M. L., 44 años
- Axel Armando P. L., 25 años
- Christian Román S. C., 18 años
- Ernesto S. B., 26 años
- Miguel Ángel F. N., 29 años
- Alan M. H., 20 años
- José Luis E. S., 45 años
- Daisy Alejandra C. C., 19 años
- Vanessa Lizeth R. L., 25 años
- Karla Betania O. E., 20 años
Aseguran armas, droga y vehículos durante operativo
Durante el operativo se incautaron los siguientes indicios:
- Pistola negra con cargador y 14 cartuchos útiles.
- Pistola negra con cachas blancas, cargador con tres cartuchos útiles calibre .45 y tres cartuchos adicionales.
- Arma corta negra sin cargador.
- Rifle tipo largo en color negro, con culata y empuñadura beige, cargador con 10 cartuchos calibre .223.
- 32 envoltorios con polvo blanco con características de cocaína, con un peso total de 13 gramos.
- Vehículo Mercedes CLA 250, modelo 2022, color blanco.
- Vehículo Porsche Macan, modelo 2015, color gris.
Los detenidos y todos los aseguramientos fueron trasladados para su puesta a disposición ante el Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación jurídica.
