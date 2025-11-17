Encuentran a Mujer Atada y Cubierta con Cinta Adhesiva Dentro de su Casa en Ciudad Juárez

Una mujer fue localizada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en las inmediaciones de las calles Cerrada del Álamo y Cerezo, en el fraccionamiento Cerradas del Álamo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre reportó que su suegra no había acudido a trabajar el día anterior, por lo que decidió acudir a su domicilio para verificar que se encontrara bien.

La víctima fue encontrada atada y con el rostro cubierto; autoridades ya investigan el caso

Al ingresar al inmueble, encontró a la víctima en una de las habitaciones, atada sobre la cama y con el rostro y la cabeza cubiertos con cinta adhesiva, situación por la que alertó de inmediato a las autoridades.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Policía Municipal y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos adicionales sobre la identidad de la víctima ni se ha informado sobre posibles responsables del crimen. Las autoridades mantuvieron asegurada la escena mientras realizaban las diligencias para esclarecer el caso.

