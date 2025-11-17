Identifican a Seis de las Personas Asesinadas en Carrera de Caballos en Parral, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que concluyó con los protocolos de identificación de seis de las personas localizadas sin vida en el carril de carreras Santa Teresa, en Hidalgo del Parral, hechos ocurridos la tarde del sábado.

Las víctimas fueron identificadas como:

Alejandro Antonio A. G. , 33 años

, 33 años Paul Yovani A. L. , 29 años

, 29 años José Eduardo M. C. , 23 años

, 23 años Osvaldo Alonso S. B ., 21 años

., 21 años David Abraham S. T ., 25 años

., 25 años Jesús José N. V., 35 años

De acuerdo con la Fiscalía, todas las personas tenían su domicilio en la ciudad de Parral. La tarde de este domingo se realizó la entrega de los cuerpos a sus familiares para continuar con los servicios funerarios.

Una séptima víctima permanece sin identificar

Especialistas en antropología forense continúan con los estudios correspondientes para determinar la identidad de una séptima persona localizada en el lugar, así como de un cuerpo encontrado en las inmediaciones de la Puerta del Tiempo.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur indicó que mantiene abiertos los trabajos de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables del múltiple homicidio.

